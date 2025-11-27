Prefeito Fábio do Pastel (PL) e o o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi - Ascom

Publicado 27/11/2025 15:40 | Atualizado 27/11/2025 15:41

São Pedro da Aldeia - O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel (PL), recebeu nesta quarta (26) o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, para uma visita técnica à obra de construção da nova praça pública do Recanto do Sol — intervenção considerada estratégica pela administração municipal. A agenda reforça a articulação direta entre a Prefeitura e o Governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), responsável pelo programa “Limpa Rio Margens”, que embasa a revitalização em curso no bairro.



A iniciativa integra o conjunto de ações estaduais voltadas à recuperação ambiental e à criação de novos espaços de convivência urbana. No Recanto do Sol, a prefeitura executa uma transformação completa da área, que ganhará academia popular, campo de areia, espaços de lazer, iluminação moderna, melhorias de acessibilidade e novo paisagismo, valorizando o território e ampliando a sensação de segurança para os moradores.



Durante a visita, Fábio do Pastel reiterou que a obra simboliza o compromisso de sua gestão com políticas integradas de urbanização e qualidade de vida. “Essa praça vai transformar a realidade do Recanto do Sol, oferecendo lazer, esporte e mais qualidade de vida para a população. É fruto de uma parceria sólida e do nosso compromisso com o cuidado dos bairros e das pessoas. Agradeço ao governador Cláudio Castro e ao secretário Bernardo Rossi por acreditarem no nosso trabalho e fortalecerem essa parceria que só traz benefícios para a cidade”, afirmou.



Bernardo Rossi, que coordena as ações do INEA voltadas à recuperação ambiental, destacou a importância de iniciativas que unam preservação e desenvolvimento urbano. A vistoria também foi acompanhada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Pesca, Mário Flávio Moreira, que reforçou o peso da cooperação entre os entes federativos. “Essa é uma obra muito aguardada pelos moradores e que só está avançando graças ao trabalho conjunto com o INEA. Estamos recuperando uma área importante e criando um ambiente seguro, sustentável e acolhedor para as famílias”, destacou.