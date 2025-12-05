Prefeita de Araruama, Daniela Soares - Ascom

Publicado 05/12/2025 13:57 | Atualizado 05/12/2025 13:58

Araruama - A prefeita de Araruama, Daniela Soares (PL), entrega neste sábado (6), às 9h30, mais um equipamento estruturante para o município: o Centro de Reabilitação e Fisioterapia Municipal Pastor José Ramalho, em São Vicente. A nova unidade, considerada um marco para o 3º distrito, eleva o padrão da rede pública de saúde com instalações modernas, acessíveis e totalmente planejadas para atender uma demanda histórica da população.



O prédio, desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Saúde e Obras, foi concebido para oferecer conforto, eficiência e acessibilidade plena. A fachada em ACM e pele de vidro reforça o padrão elevado definido pela gestão, que também investiu em monitoramento por câmeras, jardim urbanizado e ambientes climatizados.



As intervenções estruturais incluíram demolição parcial do antigo prédio, correção de infiltrações antigas e obras de drenagem, impermeabilização e terraplanagem — todas concluídas em cerca de cinco meses, dentro do cronograma anunciado.



A unidade conta com área ampla para fisioterapia, sala de atendimento e avaliação, espaço de massoterapia, administração, copa, DML e recepção moderna com iluminação em LED. O centro foi equipado com piso porcelanato, revestimentos de primeira qualidade e banheiros totalmente adaptados com barras de apoio, rampa com corrimãos e piso tátil.



Para Daniela, a entrega representa um avanço significativo na regionalização dos serviços de saúde.



"Estamos entregando um equipamento moderno, bem planejado e que atende uma demanda histórica do distrito. Nosso compromisso é garantir que cada região de Araruama tenha acesso a serviços de qualidade, e este centro é uma prova concreta de que estamos avançando com responsabilidade e cuidado com as pessoas", afirmou.