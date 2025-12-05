Prefeita de Araruama, Daniela SoaresAscom
O prédio, desenvolvido em parceria entre as Secretarias de Saúde e Obras, foi concebido para oferecer conforto, eficiência e acessibilidade plena. A fachada em ACM e pele de vidro reforça o padrão elevado definido pela gestão, que também investiu em monitoramento por câmeras, jardim urbanizado e ambientes climatizados.
As intervenções estruturais incluíram demolição parcial do antigo prédio, correção de infiltrações antigas e obras de drenagem, impermeabilização e terraplanagem — todas concluídas em cerca de cinco meses, dentro do cronograma anunciado.
A unidade conta com área ampla para fisioterapia, sala de atendimento e avaliação, espaço de massoterapia, administração, copa, DML e recepção moderna com iluminação em LED. O centro foi equipado com piso porcelanato, revestimentos de primeira qualidade e banheiros totalmente adaptados com barras de apoio, rampa com corrimãos e piso tátil.
Para Daniela, a entrega representa um avanço significativo na regionalização dos serviços de saúde.
"Estamos entregando um equipamento moderno, bem planejado e que atende uma demanda histórica do distrito. Nosso compromisso é garantir que cada região de Araruama tenha acesso a serviços de qualidade, e este centro é uma prova concreta de que estamos avançando com responsabilidade e cuidado com as pessoas", afirmou.
