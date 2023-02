Yannick Roberto - Divulgação

Yannick RobertoDivulgação

Publicado 01/02/2023 06:00

No bairro onde moro tem um prédio que está em fase inicial de construção e estou interessado em adquirir um apartamento no local. Quais são os cuidados que devo ter na compra de um imóvel na planta? Patrícia Machado (São Gonçalo)



O advogado Yannick Roberto, especialista em Direito Imobiliário, explica que a aquisição de um imóvel em construção é interessante, mas o consumidor deve observar alguns pontos antes de assinar o contrato para evitar prejuízos e dores de cabeça. O primeiro deles é analisar se a construtora é a responsável por toda a obra. Avalie a capacidade de entregar o que é vendido no prazo do contrato, bem como a saúde financeira da construtora para que o edifício em construção não responda por suas dívidas. O advogado chama atenção para a leitura do memorial descritivo.

“É o documento fundamental que contém todas as características e materiais a serem utilizados no imóvel”, enfatiza.



Negocie a forma de pagamento e cláusulas para o caso de desistência. Caso você possua os recursos necessários, negocie o pagamento de acordo com o andamento da obra. Na hipótese de financiar parte do preço, verifique previamente com a sua instituição financeira as condições especiais para este tipo de imóvel. Deixe claro qual a multa para a desistência.



Documente tudo no Registro de Imóveis. Somente faça o contrato se o empreendimento estiver regular no Registro de Imóveis e registre o contrato celebrado na matrícula do imóvel. E por último, mas não menos importante: vistorie o imóvel quando receber as chaves. Este é o momento de verificar se foi entregue aquilo que foi vendido. Caso haja algum problema na construção, deixe registrado no termo de entrega das chaves em razão da garantia.



