Fernanda explica tudoDivulgação

Publicado 12/12/2023 00:00

Meu marido recebeu uma intimação referente a um conflito no condomínio onde moramos. Ele é obrigado a comparecer? Precisa ir acompanhado por um advogado?

Ester Lopes, Riachuelo.



A advogada Fernanda Pereira Machado explica que uma notificação por escrito é expedida pela autoridade competente a fim de comunicar algo às pessoas que estão envolvidas em um determinado processo. "Em regra, quando você recebe uma intimação para prestar esclarecimentos, é necessário comparecer na data, local e horário estipulados no documento. O não comparecimento poderá resultar em uma punição e você poderá responder por desobediência", enfatiza.



O não atendimento à intimação pode acarretar sérias consequências legais. Assim, é fundamental cumprir com as determinações estipuladas no documento para evitar possíveis penalidades decorrentes da ausência no processo em questão, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



