Renata esclarece dúvidas - Divulgação

Publicado 13/12/2023 00:00

Após 20 anos de casamento e mãe de dois filhos pequenos, enfrento um cenário delicado: ameaças constantes por parte do meu ex-marido, que utiliza táticas violentas, difamações e tentativas de manipular as crianças contra mim. Diante dessa situação, gostaria de saber quais medidas podem ser tomadas.

Ana, Tijuca.



Segundo Renata Bento, psicanalista e especialista em Vara de Família, a exposição negativa de um dos genitores perante os filhos pode caracterizar o que se denomina como alienação parental. Esse comportamento, que interfere no desenvolvimento psicológico das crianças, pode gerar profundas marcas emocionais, muitas vezes irreversíveis.



"Pelo que você também descreve, parece viver um relacionamento abusivo, onde predomina o poder excessivo de um sobre o outro, a partir de ações, atitudes e ordens verbais que humilham, constrangem e limitam. O divórcio ou a dissolução da união estável, que servem para oficializar o fim de um casamento, não são o bastante para consumar a separação de um casal, do ponto de vista psíquico. O que se observa é que a dificuldade de romper esse vínculo vai aparecer na forma como o ex-casal lida com essa nova configuração, isto é, agora separados. Alguns conseguem seguir em frente e começar uma nova vida. Outros ficam presos a uma relação pregressa. Separar psiquicamente de alguém requer um processo de elaboração, um luto. Muitas vezes, na impossibilidade dessa elaboração, surge a agressividade e a violência. Nenhum tipo de violência deve ser tolerada", ressalta a especialista.



É essencial compreender seus direitos e encontrar os procedimentos adequados diante dessa realidade complexa, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens: Uburatam Moreira (SMS), Rodrigo da Silva (Sulamérica Saúde), Vera Lúcia Fernandes (NotreDame Saúde).