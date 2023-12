Advogado Raphael Gouvêa - Divulgação

Publicado 15/12/2023

Fiz uma compra online em um site que faço compras com frequencia, mas dessa vez recebi o produto com defeito e tenho enfrentado dificuldades para obter qualquer tipo de resposta sobre o problema. Já se passaram três dias desde que tento contato e não obtive sucesso. O que devo fazer diante dessa situação?

Amanda Vieira, Teresópolis, RJ.



Segundo o advogado Raphael Gouvêa, especialista em direito do consumidor, diante da ausência de resposta por parte da empresa, o consumidor tem direito a exigir a troca ou a devolução da quantia paga de forma atualizada. “O Código de Defesa do Consumidor assegura que em caso de defeito do produto, o fornecedor tem o dever de saná-lo no prazo máximo de 30 dias. Caso não seja feito neste prazo, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha: a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízos de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço”, pontua.



É relevante ressaltar que, de acordo com o especialista, os custos relativos à logística reversa, ou seja, os gastos com a devolução do produto devem ser suportados pelo comerciante.



