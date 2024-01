Renata esclarece dúvidas - Divulgação

Publicado 17/01/2024 00:00

Separei-me recentemente e tenho uma filha de 8 anos. Tenho notado ela bastante aérea e às vezes agressiva. Não quer ir à escola e não quer participar de festinhas de amiguinhos. Também não quer sair de casa. O que devo fazer?

Fátima Santos, Pechincha.



A psicanalista e perita em Vara de Família Renata Bento destaca a importância de uma abordagem cuidadosa diante dessa situação. "O ideal é conversar com a equipe da escola para descobrir se algo está desencadeando esses comportamentos. Pode ser um colega de turma que faz bullying, algum problema de desempenho escolar, uma dificuldade da criança para fazer amigos ou também a dificuldade em lidar com esse novo momento", pontua.



Além disso, é fundamental observar se esse desânimo se manifesta apenas em relação à escola ou para outras atividades, como fazer tarefas simples do dia a dia. "Ouvir atentamente suas experiências, medos e ansiedades e validá-los demonstra empatia, para que seu filho se sinta compreendido, apoiado e visto. Acolha seu filho e, se preciso for, busque ajuda de profissionais", orienta a especialista.



Nestes momentos, o apoio e compreensão dos pais é fundamental. A busca por ajuda profissional, se necessário, pode oferecer suporte adicional para enfrentar essas situações, garantindo um ambiente acolhedor e seguro para o desenvolvimento emocional e social da criança, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



