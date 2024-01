Fernando Zaccaro - Divulgação

Fernando Zaccaro Divulgação

Publicado 15/01/2024 00:00

Minha esposa quando faleceu estava recebendo auxílio-doença. Faltavam ainda três parcelas para receber. Tenho dúvidas sobre o direito de receber essas parcelas remanescentes e como posso solicitar esse benefício, caso eu tenha direito.

Emanuel Oliveira, Rio das Ostras.





Segundo o advogado Fernando Zaccaro, é crucial esclarecer que essas parcelas restantes não são transferíveis após o falecimento do beneficiário, uma vez que o benefício é concedido com base na incapacidade, que se encerra com o óbito.



Entretanto, para os cônjuges sobreviventes, como no caso do nosso leitor, existe uma alternativa: a pensão por morte. "Esta pensão é direcionada para dependentes de segurados falecidos e, no caso de casamento, o cônjuge sobrevivente tem direito a ela. O período de recebimento da pensão varia de acordo com a idade e a duração da união, podendo até ser vitalícia", explica o especialista em Direito Previdenciário.



A solicitação da pensão por morte pode ser feita diretamente no INSS, através do telefone 135, do aplicativo "Meu INSS" ou com o advogado previdenciário da sua confiança. Zaccaro esclarece que esta opção oferece uma segurança financeira mais estável e prolongada, especialmente valiosa em momentos de luto e reajustes pessoais.



