Advogado Paulo KleinDivulgação

Publicado 18/01/2024 00:00

Após efetuar um depósito em um site de aluguel de imóveis para o fim de semana, me deparei com o desaparecimento de todas as informações relacionadas ao imóvel, incluindo o anúncio. O que devo fazer?

Ana Paulo Afonso, Copacabana.



A orientação do advogado Paulo Klein é para que você, primeiro, comunique à Delegacia de Polícia competente. "Você foi vítima de um crime de estelionato", pontua.



O advogado recomenda que, para evitar situações como essa, o consumidor deve procurar alugar os imóveis por meio de corretores ou empresas devidamente registradas no CRECI. "Tente fazer uma pesquisa sobre o anunciante na internet. Em caso de qualquer dúvida, não faça negócio. Valores fora do padrão de mercado e facilidades fora do razoável são um grande indicativo de fraude. A cautela é fundamental para evitar prejuízos", destaca o especialista.



Investigue, questione e esteja alerta para qualquer sinal de fraude. Em um cenário onde golpes podem se esconder até mesmo nas transações cotidianas, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



Casos resolvidos pela equipe do Reclamar Adianta (WhatsApp: 21 - 99328-9328 - somente para mensagens): Viviane Maria (Vivo), Jorge Henrique de Jesus (Águas do Rio), Nádia Dertoni (Light).