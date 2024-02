Renata esclarece dúvidas - Divulgação

Renata esclarece dúvidas Divulgação

Publicado 14/02/2024 00:00

Minha filha de 10 anos reagiu de forma intensa quando tentei tirar o celular dela durante o almoço, gritando como se tivesse perdido algo extremamente valioso. Fiquei bastante assustada com essa reação. Ela afirmou que o celular é tudo para ela. Como devo lidar com essa situação?

Alaíde Machado, Inhaúma.



O debate em torno do uso excessivo de celulares por crianças e suas consequências tem crescido significativamente. Crianças são atraídas por uma variedade de conteúdos, como redes sociais, jogos on-line, mensagens de texto e músicas, entre outros, acessíveis através desses dispositivos. Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, destaca que o celular captura a atenção e o tempo das crianças, que ainda não sabem gerenciar o próprio tempo, além de não saberem o que podem e não consumir na internet, por se tratar de um mundo on-line vasto, ilimitado e completamente acessível e por isso tão perigoso.



O papel dos pais é de orientar e também restringir o uso. Oferecer à criança outras formas de lidar com o tempo, de forma mais saudável, como jogos de tabuleiro, livros, pintura, desenhos, esporte, arte e cultura.

"Converse com sua filha e estabeleça tempo de uso de tela. Ela ainda é uma criança e precisa dessa orientação, clara e firme dos pais. Quando a criança diz que o celular é "tudo pra ela", está relatando que perderia tudo sem o celular. O que seria isso? O uso excessivo do celular dá uma falsa sensação de companhia e, em muitos casos, como se fizesse parte do corpo. Observe como sua filha se relaciona com as amigas, fora do contexto on-line. Ajude-a a conviver com mais proximidade com outras crianças, da mesma idade, fora do contexto on-line", orienta a especialista.



Diante do crescente uso de celulares por crianças, é crucial que os pais assumam um papel ativo na orientação e limitação desse uso, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



