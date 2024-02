Fernando Zaccaro - Divulgação

Publicado 06/02/2024

Fui diagnosticado com Burnout devido ao estresse provocado pelo trabalho. Eu posso solicitar afastamento temporário pelo INSS e ter direito ao auxílio-doença para tratar minha saúde mental? Valdemir Neto (Pilares).



Segundo Fernando Zaccaro, especialista em Direito Previdenciário, se você estiver temporariamente incapacitado por mais de quinze dias, pode solicitar o auxílio-doença pelo INSS. “Desde 29/12/2023, com a publicação da Portaria GM/MS nº 1.999, o Burnout é reconhecido como doença ocupacional. O atestado médico deve indicar claramente o Burnout como consequência do estresse no trabalho”, orienta.



Para assegurar o benefício por incapacidade temporária acidentária, é necessário obter a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), que pode ser fornecida pela empresa, pelo SUS ou pelo médico particular. “Isso garante estabilidade no emprego por um ano e o depósito do FGTS durante o período de afastamento”, pontua o especialista.



Caso haja limitações parciais e permanentes após o afastamento, você poderá também receber o auxílio-acidente, correspondente a 50% do benefício, que é mantido até a aposentadoria. Acompanhamento médico contínuo é crucial para comprovar sua condição. Este avanço legislativo proporciona maior proteção aos trabalhadores, assegurando apoio necessário para cuidar da saúde mental.



É crucial que os indivíduos diagnosticados com Burnout busquem orientação adequada para garantir seus direitos previdenciários e receber o suporte necessário para sua recuperação, reforça o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.



