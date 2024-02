Advogada Cátia Vita - Divulgação

Minha esposa atua como autônoma e não contribuiu regularmente para o INSS ao longo dos anos. Quais alternativas estão disponíveis para regularizar essa situação e assegurar uma aposentadoria mais estável?

De acordo com a advogada Cátia Vita, um planejamento previdenciário é a melhor abordagem para quem busca regularizar a situação previdenciária. Essa análise minuciosa, realizada por um advogado especialista em Direito Previdenciário, permite determinar o momento ideal para a aposentadoria e quais medidas tomar para obter o benefício com o valor mais vantajoso possível.



É relevante destacar a possibilidade de realizar o pagamento retroativo das contribuições atrasadas referentes a períodos anteriores. A especialista destaca que isso requer um cálculo específico, considerando os valores devidos e os juros correspondentes. "A esposa do nosso leitor pode entrar em contato com o INSS para obter mais informações sobre como proceder neste caso", orienta.



Outro ponto relevante é retomar as contribuições previdenciárias. "Sua esposa pode se cadastrar como contribuinte individual no INSS e começar a fazer contribuições mensais por conta própria. Essa ação é fundamental para acumular tempo de contribuição e aprimorar a elegibilidade para benefícios futuros", destaca Vita.



Devemos considerar que cada situação é única, portanto é aconselhável que sua esposa busque a orientação de um profissional especializado em Previdência Social ou um contador. Dessa maneira, ela estará apta a analisar as opções mais apropriadas conforme as particularidades de sua situação.



É essencial buscar orientação especializada para tomar decisões mais assertivas em relação à regularização previdenciária, assegurando um futuro mais sólido e protegido, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 99328-9328.



