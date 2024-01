Arrighi esclarece dúvidas - Divulgação

Arrighi esclarece dúvidasDivulgação

Publicado 30/01/2024 00:00

Quais são as obrigações tributárias relacionadas à herança e como posso otimizar minha situação fiscal nesse contexto, considerando que herdei uma propriedade recentemente e não tenho experiência nesse assunto?

Verônica Almeida, Vila Isabel.



De acordo com o consultor tributário Francisco Arrighi, o imposto que incide nessa situação é o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), atribuição estadual que recai sobre a transferência de bens ou direitos do espólio, calculado com base no valor venal da propriedade.



Esse imposto tem alíquotas que variam de estado para estado, geralmente entre 4% e 8%. "No Rio de Janeiro, desde 16/02/2018, é progressiva, partindo de 4% para valores até 70.000 UFIR-RJ e alcançando 8% para valores acima de 400.000 UFIR-RJ", esclarece Arrighi.



Uma informação relevante é a isenção do ITCMD para bens imóveis residenciais destinados a pessoas físicas. "Essa isenção é aplicada desde que a soma dos valores desses imóveis não ultrapasse o equivalente a 60.000 UFIRs-RJ, ou seja, R$ 259.974,00", destaca o consultor. Além disso, Arrighi ressalta que, no âmbito federal, a herança é isenta de Imposto de Renda, desde que o valor transmitido ao herdeiro seja igual ou inferior ao valor adquirido pelo falecido.



Uma consideração importante é enfatizar a obrigação de declarar à Receita Federal o valor recebido da herança. Essas informações tornam-se essenciais para orientar qualquer pessoa que se encontre nessa situação tributária, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamaradianta.com.br.



