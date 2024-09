SOLON TEPEDINO - Divulgação

05/09/2024

Estou enfrentando jornada excessiva e não estou recebendo horas extras adequadas. Além disso, não tenho acesso ao intervalo para refeição. Quais são os passos que posso tomar para reivindicar meus direitos trabalhistas?( João Santos, Campo Grande)





De acordo com o advogado trabalhista Solon Tepedino, empregados que enfrentam jornadas excessivas e não recebem pagamento adequado pelas horas extras realizadas acima da oitava diária ou das 44 horas semanais devem procurar um advogado especializado para buscar seus direitos junto à Justiça do Trabalho. O ingresso com uma reclamação trabalhista é o caminho recomendado para a resolução desses casos.

Tepedino explica que o empregado tem direito a uma hora de refeição durante sua jornada. Se esta hora não for usufruída de forma integral, o trabalhador tem direito a receber o pagamento correspondente a essas horas, com um adicional de 50%. Além disso, as horas trabalhadas além da oitava diária ou das 44 horas semanais devem ser remuneradas como horas extras. Caso a empresa não efetue o pagamento devido, o trabalhador precisará recorrer ao judiciário para garantir que seus créditos sejam devidamente quitados.

A busca pelos direitos trabalhistas é essencial para garantir que as condições de trabalho sejam justas e que as obrigações legais dos empregadores sejam cumpridas, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.