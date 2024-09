Advogada Marcele Loyola - Divulgação

Advogada Marcele Loyola Divulgação

Publicado 04/09/2024 00:00

Descobri que meu pai, já falecido, teve um filho fora do casamento, e esse filho agora está reivindicando parte da herança. Quais são os direitos de um filho não reconhecido anteriormente que surge após a morte do pai? Ele pode reivindicar parte da herança? (Manoel Santiago, Niterói)



Segundo a advogada Marcele Loyola, a legislação brasileira assegura que todos os filhos têm direitos iguais à herança, sejam eles reconhecidos ou não durante a vida do genitor, e independentemente de serem fruto de casamento, união estável ou de uma relação extraconjugal. Loyola ressalta que, mesmo após o falecimento do pai, um filho pode buscar o reconhecimento de paternidade por meio de um processo judicial. Se a paternidade for confirmada, ele se torna herdeiro legítimo, com direito a uma parte igual da herança junto aos demais filhos.



“O filho não reconhecido tem o direito de buscar judicialmente o reconhecimento da paternidade a qualquer momento, já que essa ação é imprescritível. No entanto, para exigir sua parte na herança deixada pelo falecido, haverá a incidência do prazo prescricional, conforme a súmula 149 do Supremo Tribunal Federal. Esse prazo é de dez anos, contados a partir da abertura do inventário”, explica a advogada.



Loyola alerta ainda que os herdeiros já reconhecidos devem estar cientes de que a divisão da herança pode ser revista caso um novo herdeiro seja identificado. Nestes casos, é essencial que o filho não reconhecido busque o reconhecimento judicial de sua condição de descendente e, dentro do prazo prescricional, tome as medidas necessárias para reivindicar sua parte na herança.



