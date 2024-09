MARIO AVELINO - DIVULGAÇÃO

MARIO AVELINODIVULGAÇÃO

Publicado 11/09/2024 00:00

Estou passando por dificuldades financeiras e preciso demitir a minha empregada doméstica, mas soube que ela está grávida. Eu posso demiti-la? Afonso Mendonça, Recreio.

De acordo com Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, existem três situações em que o empregador doméstico está impedido de demitir a empregada sem justa causa. A primeira delas ocorre quando a empregada está grávida. Desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, a trabalhadora doméstica gestante tem garantia de estabilidade no emprego. Se o empregador a demitir sem ter conhecimento da gravidez, será necessário reintegrá-la.

A segunda situação diz respeito a acidentes de trabalho ou doenças relacionadas à atividade desempenhada. Nestes casos, o trabalhador doméstico tem estabilidade assegurada por pelo menos 12 meses após o fim do auxílio-doença.

Por fim, a terceira situação está vinculada a uma eventual estabilidade provisória prevista em convenções ou acordos coletivos de trabalho. Se houver essa previsão, a lei protegerá o empregado doméstico de demissões.

