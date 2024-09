Francisco Arrighi - Divulgação

Estou atualmente à procura de imóveis para realizar um sonho, e soube que a reforma tributária irá alterar as regras do ITBI . Isso me deixou um pouco confuso. Quais são as principais mudanças que posso esperar com a reforma e como elas podem impactar a compra do meu imóvel?

O Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é um tributo de competência municipal, incidente sobre a transferência de propriedade de imóveis, previsto no artigo 156, inciso II, da Constituição Federal. A alíquota e as demais regras aplicáveis ao ITBI são definidas autonomamente por cada município, o que confere grande heterogeneidade à tributação imobiliária no Brasil. Segundo o consultor tributário Francisco Arrighi, a reforma não alterará diretamente as alíquotas do ITBI, uma vez que essas são definidas pelos municípios. No entanto, a reforma propõe uma mudança significativa no momento da incidência do imposto.



Arrighi destaca que atualmente, o ITBI é, em regra, cobrado no momento do registro da escritura pública de compra e venda. “A proposta da reforma é antecipar a cobrança para o momento da assinatura do contrato preliminar ou definitivo de compra e venda. Essa alteração visa coibir a prática da sonegação fiscal, comum em operações imobiliárias, em que os adquirentes deixam de registrar o contrato para postergar o pagamento do imposto”, conclui.



