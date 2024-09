ANDREIA CALÇADA - DIVULGAÇÃO

Publicado 19/09/2024 00:00

Tenho a guarda compartilhada do meu filho de cinco anos com meu ex-marido. Temos brigado muito sobre a maneira certa de educar, já que ele acha que sou muito permissiva. Meu filho fica desconfortável com esses conflitos. Meu ex pode estar fazendo alienação parental?

Bárbara Farias, Anil.

Antes de se falar em alienação parental é importante entender que neste caso existe um conflito de visões sobre a educação do filho. Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, explica que seria importante que os pais chegassem a um consenso e que, caso contrário, busquem auxílio de um profissional no sentido de chegar a um denominador comum na forma de educar, que tenha uma linha comum de pensamento. “A melhor maneira de vocês resolverem isso é conversarem entre si e tentarem uma mesma conduta na educação da criança, sem que ela participe dessas discussões e que não exista na frente dela a desqualificação de um dos genitores”, pontua a especialista.

Sobre a alienação parental, ela se dá quando os conflitos entre os pais se tornam práticas que visam dificultar o contato de um genitor com seu filho; que promovam o descrédito ou desautorizam o exercício parental, a formação e convivência familiar de uma das partes. São reconhecidas ações que omitem deliberadamente informações escolares, médicas ou sociais relevantes sobre a criança ou adolescente para o outro genitor, a fim de prejudicar o apoio e a tomada de decisão conjunta em sua formação.” Em muitos casos, a Alienação Parental se dá na criação de falsas denúncias contra o genitor ou familiares, visando dificultar a convivência junto à criança ou adolescente. A alienação parental prejudica a todos. O próprio genitor alienador se transforma em prisioneiro de um jogo em que o grande perdedor é o filho”, ressalta Andreia.

O ideal é que ambos os genitores encontrem um terreno comum na educação de seus filhos, protegendo-os dos conflitos adultos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.