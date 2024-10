Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Publicado 07/10/2024 00:00

Sou mãe de um adolescente de 15 anos. Recentemente, estou tendo dificuldades para fazer com que ele acorde cedo e vá para o colégio. Eu trabalho fora, e quem fica responsável por ele de manhã é a minha mãe, mas ele simplesmente ignora os pedidos dela e se recusa a obedecer, desrespeitando-a. Ele dorme tarde e parece não entender a importância da escola. Como posso lidar com esse comportamento sem prejudicar ainda mais a relação dele com a avó e garantir que ele cumpra suas responsabilidades?

Ana Flávia, Flamengo.

Segundo Andreia Soares Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a adolescência é um período marcado por mudanças profundas, tanto físicas quanto emocionais, sendo um momento em que o jovem busca pela identidade. No entanto, é fundamental que o adolescente reconheça a autoridade dos pais e responsáveis, acatando suas decisões.

“É importante ter um bom diálogo com ele, tentando entender se há algum problema de relacionamento na escola, como estão suas notas e, sim, impor limites como mãe”, recomenda a especialista. Ela destaca ainda a necessidade de observar como seu filho se comporta em relação a outras pessoas, incluindo familiares, amigos e vizinhos.

Caso os pais identifiquem problemas ou percebam que o diálogo aberto não está sendo eficaz, Andreia sugere que busquem ajuda profissional para auxiliar na situação.

A adolescência é uma fase de transformação e autodescoberta, e o papel dos pais é vital nesse processo, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.