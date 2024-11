Cintia Possas - Divulgação

Publicado 25/11/2024 00:00

Trabalho em uma empresa há mais de um ano, mas não recebo horas extras pelas jornadas que ultrapassam o horário regular. Gostaria de saber quais são meus direitos em relação ao pagamento de horas extras e como posso reivindicar esses valores junto ao meu empregador?

Jorge José, Duque de Caxias.



Segundo a advogada Cintia Possas, você tem direito ao recebimento de horas extras sempre que sua jornada ultrapassar o horário regular contratado, salvo se você exercer cargo de confiança ou estiver sujeita a regimes de compensação. “A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) garante que a jornada de trabalho comum é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Para as horas que excederem esse limite, o empregador deve pagar um adicional mínimo de 50% sobre a hora normal, salvo disposição mais favorável em Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho”, explica.

Caso o seu empregador não esteja cumprindo essa obrigação, o primeiro passo é procurar o setor de recursos humanos ou o responsável pelo departamento pessoal para tentar uma negociação direta. Possas recomenda que o trabalhador apresente suas horas trabalhadas e peça uma justificativa para o não pagamento. Documente essas conversas para futuras referências, se necessário. Se o problema não for resolvido de forma amigável, você poderá buscar a Justiça do Trabalho para reivindicar os valores devidos.

É importante reunir comprovantes das horas trabalhadas, como registros de ponto, e-mails que confirmem sua presença, mensagens, entre outros documentos. Também é recomendável buscar orientação com uma advogada trabalhista ou seu Sindicato de Classe, que poderá orientá-la sobre os passos a serem seguidos e assegurar que seus direitos sejam respeitados.

Ao reunir provas e buscar uma solução amigável antes de recorrer à Justiça, o trabalhador não apenas fortalece sua argumentação, mas também demonstra boa-fé, o que pode facilitar a resolução do conflito de maneira mais rápida e eficaz, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.