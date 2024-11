Publicado 27/11/2024 00:00





O abono natalino, ou Junto com os depósitos dos salários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) , os beneficiários vão receber o pagamento do 13º salário no mês de novembro. Contudo, não são todos os beneficiários que terão direito ao abono neste momento. Alguns já receberam o valor na antecipação feita em abril e maio. Além disso, o valor será proporcional e em parcela única. Em seguida, você confere as datas completas de pagamento.O abono natalino, ou 13º salário , é um direito de trabalhadores e beneficiários do INSS e configura-se como uma ajuda financeira para todos. O depósito para quem recebe benefícios do INSS é feito em duas parcelas durante o ano. Desde a pandemia de Covid-19, o Governo faz antecipações para o primeiro semestre do ano.

Em 2024, os depósitos aconteceram junto com os pagamentos mensais em abril e maio (1ª e 2ª parcelas, respectivamente). Mas, para aquelas pessoas que começaram a receber os valores após maio, o INSS vai liberar agora com os pagamentos de novembro.

O calendário, inclusive, já iniciou. A ordem de pagamentos é pelo último número de benefício e a renda. Confira as datas completas abaixo e programe-se para receber:

As datas de pagamento para quem recebe um salário mínimo de acordo com o último número de benefício são: 1: 25/11 (pago); 2: 26/11 (pago); 3: 27/11; 4: 28/11; 5: 29/11; 6: 2/12; 7: 3/12; 8: 4/12; 9: 5/12; 0: 6/12.

Para quem recebe mais de um salário mínimo , as datas de acordo com último número de benefício são: 1 e 6: 2/12; 2 e 7: 3/12; 3 e 8: 4/12; 4 e 9: 5/12; 5 e 0: 6/12.

Ainda não há informações concretas sobre a antecipação do abono natalino do INSS em 2025. Essa questão é um motivo de muito debate. Algumas pessoas são a favor e outras são contra, pois deixa os beneficiários que receberam antecipado sem nenhum valor ao final do ano, quando os gastos costumam aumentar.