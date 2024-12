Renata Bento - Divulgação

Renata BentoDivulgação

Publicado 11/12/2024 00:00

Sou parte de um processo de família e fui informado de que será realizada uma perícia psicológica para avaliar o relacionamento entre meu filho e eu. Tenho dúvidas sobre como essa avaliação funciona e até que ponto os resultados podem influenciar a decisão judicial. Como posso me preparar para a perícia e o que devo fazer se discordar das conclusões apresentadas pelo perito?

Júnior Oliveira, Glória.



Segundo Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, a perícia psicológica no contexto judicial é uma avaliação conduzida por um profissional especializado (psicólogo) para verificar a dinâmica familiar e os aspectos emocionais das partes envolvidas. “Os pais passarão por uma avaliação e a criança também. A perícia psicológica não é algo para ser temido, mas sim entendido como uma oportunidade para esclarecer como se encontra a criança e suas necessidades na família em que está inserida”, pontua.

Renata destaca que a preparação para a perícia psicológica deve focar em ser o mais honesto possível, tanto em relação a si mesmo quanto ao seu filho, para que o perito tenha uma compreensão mais fidedigna possível da dinâmica relacional familiar. “Se as conclusões do perito não parecem condizentes com a realidade ou se você tem dúvidas sobre a metodologia utilizada, é possível questionar o laudo da perícia no processo judicial. Um assistente técnico psicólogo, contratado previamente por cada uma das partes é o profissional habilitado para fazer os quesitos para o perito, bem como avaliar o laudo, através de um parecer técnico, que será juntado aos autos pelo advogado da parte”, finaliza a especialista.

O acompanhamento de profissionais especializados pode contribuir para uma avaliação mais precisa e equilibrada, garantindo que todas as perspectivas sejam respeitadas e que as decisões tomem em consideração o contexto real de cada família, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.