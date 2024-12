Luciana Gouvêa - Divulgação

Publicado 04/12/2024 00:00

Tenho um precatório para receber, mas até agora nada. Vender pode ser uma boa opção?

Arthur Gonçalves, Grajaú.



De acordo com a advogada Luciana Gouvêa, a venda de precatórios é legal, conforme estabelece o artigo 100 da Constituição Federal. Além disso, um recente julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou essa possibilidade, permitindo não apenas a compra e venda de precatórios, mas também seu uso em transações como a compra de imóveis da União, quitação de dívidas e investimentos em participações societárias de entes federativos.

Luciana ressalta, entretanto, a importância de contar com a orientação de um advogado especializado no processo judicial que gerou o precatório. "É preciso atenção, pois existem golpes direcionados a quem possui precatórios e também ofertas de compra com deságios elevados, que não consideram a correção do valor ao longo do tempo, o que pode significar uma grande perda financeira", explica.

Para evitar prejuízos, é fundamental avaliar cuidadosamente todas as propostas e garantir que o valor atualizado do precatório seja respeitado, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.