05/12/2024

Tenho uma amiga que está em um relacionamento abusivo, e percebo que ela sofre violência doméstica, mas parece ter medo de pedir ajuda. Como posso apoiá-la e incentivá-la a denunciar sem que ela se sinta ainda mais pressionada ou em perigo? Existe alguma forma de ajudar de maneira segura para ela e para mim?

Segunda a advogada Fernanda Pereira, a violência doméstica é uma questão séria e complexa, e as pessoas que vivem nela muitas vezes não compreendem ou não querem aceitar que estão sendo vítimas de algum tipo de violência, seja de forma psicológica, física ou até mesmo financeira, e as que conseguem identificar sentem medo, vergonha ou não sabem como buscar ajuda. “Portanto, seu apoio pode ser fundamental.

Primeiro importante identificar de que forma esse relacionamento está sendo abusivo, até mesmo para ajudá-la, seja como ouvinte ou indicando ajuda profissional, como um psicólogo nesse primeiro momento. Ter uma pessoa amiga do lado e que possa dar apoio a ajudará a buscar a ajuda de um profissional”, orienta Fernanda.

Muitas vezes, as vítimas de violência doméstica não estão prontas para denunciar, e isso pode ser uma decisão difícil devido ao medo de represálias, falta de apoio ou até mesmo amor pela pessoa agressora.

Fernanda sugere que você se informe sobre os serviços de apoio disponíveis, como centros de atendimento a mulheres, Delegacias da Mulher, e linhas de apoio (como o Disque 180 no Brasil. “Se você achar que a situação está ficando cada vez mais perigosa, talvez seja necessário buscar a ajuda de profissionais, como advogados especializados ou assistentes sociais, que podem orientar você e a sua amiga com mais detalhes e segurança”, finaliza.

Se você conhece alguém vivendo essa situação, lembre-se: a empatia e o apoio podem salvar vidas. Incentivar a vítima a buscar ajuda pode ser o primeiro passo para romper o ciclo da violência. Sua atitude pode fazer toda a diferença, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.