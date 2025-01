Advogada Cátia Vita - Divulgação

01/01/2025

Recentemente, meu voo foi cancelado e tive que esperar horas por uma nova reacomodação, o que me fez perder uma reunião importante. A companhia aérea só ofereceu um lanche e não deu mais informações. Gostaria de saber se tenho direito a algum tipo de indenização ou compensação por esse transtorno? O que eu deveria ter feito na hora para garantir meus direitos?

Segundo a advogada Cátia Vita, o cancelamento de um voo e a demora na reacomodação podem gerar direitos ao passageiro, conforme previsto na Resolução nº 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). “A companhia aérea tem o dever de prestar assistência material proporcional ao tempo de espera, incluindo alimentação, hospedagem (se aplicável) e meios de comunicação. Além disso, se houve prejuízo significativo, como a perda de uma reunião importante, perda de diária de hotel, stress, perda de tempo útil, entre outros, é possível pleitear indenização por danos materiais e morais, dependendo da comprovação do dano e do nexo com o cancelamento”, explica a especialista.

Cátia ressalta que para resguardar seus direitos, é fundamental guardar documentos como bilhetes, comprovantes de gastos extras e eventuais registros das comunicações com a companhia. Fotografias, e-mails e mensagens também podem ser úteis como provas. “Como o caso envolve análise específica, recomendo a buscar ajuda de um profissional especializado em Direito do Consumidor para avaliar a situação detalhadamente e, se necessário, ingressar com uma ação”, finaliza a advogada.

