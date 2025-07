Renata Bento - Divulgação

Renata Bento Divulgação

Publicado 25/07/2025 00:00

Tenho a guarda compartilhada da minha filha, mas o pai vive desqualificando minhas decisões e me expõe nas redes sociais. Isso pode ser caracterizado como alienação parental? Existe alguma medida protetiva para esse tipo de situação?

Ana Clara, Ipanema.



Segundo Renata Bento, psicanalista e perita em Vara de Família, a alienação parental ocorre quando um dos pais tenta desmoralizar, desqualificar ou afastar o outro da vida da criança. Isso provoca sérios danos emocionais, como insegurança, ansiedade, rejeição e, em casos mais graves, traumas irreversíveis.

O caminho mais indicado é procurar um advogado especializado em Direito de Família. Esse profissional pode avaliar a gravidade da situação, entrar com pedido de medidas protetivas e, se for o caso, até solicitar revisão do regime de guarda.

Renata reforça que a maneira como os pais conduzem o fim da relação impacta diretamente o desenvolvimento emocional dos filhos. “Mais do que resolver a questão entre adultos, é fundamental proteger a saúde mental da criança”, conclui.

Ataques nas redes não são só desrespeito. Podem se transformar em caso de Justiça — e com razão, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.