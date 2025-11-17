Lígia Oliveira - Divulgação

Publicado 17/11/2025 00:00

Vivo em união estável há cinco anos, mas nunca fiz papel em cartório. Se a relação acabar, tenho direito a dividir os bens como se fosse casada?

Alice Coelho, Cascadura.



Segundo a advogada Ligia Oliveira, você tem direito à divisão dos bens mesmo sem ter formalizado a união estável em cartório. “A legislação brasileira protege os direitos patrimoniais na união estável, independentemente de documentação formal, desde que seja comprovada a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituir família”, explica.

A especialista em Direito de Família destaca que serão aplicadas as regras do regime comum de bens, que é o da comunhão parcial de bens. “Neste caso, todos os bens adquiridos durante os 5 anos da união serão considerados bens comuns, independentemente de quem adquirir ou contribuir financeiramente para a aquisição. Para os fins desta divisão, os bens a serem considerados são aqueles imóveis (casas, terrenos) e os móveis (eletrodomésticos, móveis da casa, veículos, dinheiro em conta e empresas)”, finaliza.

Vale lembrar: formalizar a união estável facilita a prova em caso de separação, mas a falta do registro não retira seus direitos, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.




