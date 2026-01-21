Andreia Calçada - DIVULGAÇÃO

Publicado 21/01/2026 00:00

Meu marido trabalha com marketing digital e acredito que ele expõe excessivamente nossos filhos na internet. A prática levanta uma preocupação cada vez mais comum entre famílias: quais são os riscos emocionais e de segurança, envolvidos nessa superexposição?

Bianca Rodrigues, São João de Meriti.

Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, a exposição excessiva de crianças nas redes sociais pode provocar impactos emocionais significativos. Entre eles estão ansiedade, insegurança e baixa autoestima, especialmente em uma fase da vida em que a identidade ainda está em formação. “A busca por curtidas e comentários, assim como a possibilidade de críticas e julgamentos, interfere diretamente na forma como crianças e adolescentes passam a se enxergar”, explica.

Além disso, a especialista alerta que conteúdos podem ser compartilhados fora de contexto, o que amplia o risco de bullying, humilhações e constrangimentos que extrapolam o ambiente virtual e atingem a vida social e escolar.

Do ponto de vista da segurança, a preocupação também é relevante. A divulgação frequente de fotos, vídeos e informações sobre rotina, hábitos e localização torna crianças mais vulneráveis, já que o controle sobre quem acessa, salva ou reutiliza esses dados é limitado. Uma vez publicados, os conteúdos podem circular indefinidamente, sem possibilidade real de controle.

Para Andreia, respeitar o direito à privacidade, dialogar com os filhos e adotar critérios rigorosos na publicação de conteúdos são medidas essenciais para preservar a infância e o bem-estar emocional das novas gerações.

Em um ambiente digital que transforma intimidade em conteúdo e alcance em valor, estabelecer limites não significa rejeitar a tecnologia, mas assumir a responsabilidade de proteger quem ainda não tem maturidade para medir as consequências da própria exposição, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.