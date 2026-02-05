Luciana Gouvêa - Divulgação

Publicado 05/02/2026 00:00

Quero continuar administrando meus bens em vida e garantir renda para minha esposa após meu falecimento. A holding familiar permite isso com menor custo tributário do que o inventário? Mário

Segundo a advogada Luciana Gouvêa, a holding familiar permite que você continue administrando seus bens em vida, mantendo o controle sobre os imóveis e a renda gerada por eles. “Após o falecimento, a transmissão das quotas da sociedade para a esposa e os filhos é mais simples e rápida do que a transferência de cada imóvel individualmente via inventário”, explica.

De acordo com a especialista, esse modelo geralmente resulta em menor custo tributário e ajuda a evitar burocracias. “Além disso, a holding pode ser estruturada para garantir que a esposa continue recebendo os aluguéis como forma de renda, sem necessidade de dissolução imediata dos bens”, afirma. Segundo ela, a estratégia oferece maior segurança financeira e um planejamento sucessório mais eficiente.

A orientação jurídica adequada é fundamental para definir cláusulas, evitar conflitos futuros entre herdeiros e garantir que os benefícios do planejamento sucessório sejam plenamente alcançados