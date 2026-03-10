JÚLIO CAIRES - DIVULGAÇÃO

JÚLIO CAIRESDIVULGAÇÃO

Publicado 10/03/2026 00:00

Herdei um bar do meu pai, não cuidei direito dos impostos e meu CPF acabou bloqueado. O que eu preciso fazer agora para regularizar tudo e voltar a trabalhar tranquilo?

Caetano Martins, da Tijuca.

Segundo o advogado Júlio Caires, essa é uma situação mais comum do que parece, e tem solução, desde que seja tratada com método. “O primeiro passo é entender o que motivou o bloqueio do CPF. Normalmente isso ocorre por débitos tributários vinculados à empresa (como impostos não pagos), falta de entrega de declarações obrigatórias ou inscrição em dívida ativa. Sem esse diagnóstico, qualquer tentativa de regularização vira chute”, explica.

A etapa seguinte é levantar todos os débitos do bar, tanto federais quanto estaduais e municipais, verificando valores, multas e juros.” Muitos empresários se assustam com o número bruto, mas a verdade é que boa parte dessas dívidas pode ser parcelada, renegociada ou até discutida administrativamente, dependendo do caso”, pontua o especialista.

Outro ponto essencial é regularizar as obrigações acessórias, declarações que deixaram de ser entregues. Em muitos casos, o CPF fica bloqueado não pelo imposto em si, mas pela ausência dessas informações.

Feito isso, com os débitos organizados e um plano de pagamento definido, é possível pedir a regularização do CPF e retomar a atividade normalmente. O erro mais comum é tentar resolver tudo sozinho ou empurrar com a barriga. Dívida tributária não some; ela só cresce.

“Com orientação correta, dá para colocar a casa em ordem, preservar o negócio da família e voltar a trabalhar com tranquilidade e segurança jurídica”, finaliza Júlio.

Em um cenário de fiscalização cada vez mais digital e integrada entre órgãos públicos, organização e acompanhamento periódico das obrigações fiscais deixam de ser apenas recomendação e passam a ser questão de sobrevivência empresarial, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.