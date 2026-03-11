Hugo Leão - DIVULGAÇÃO

Publicado 11/03/2026

Assinei um serviço de streaming que prometia acesso ilimitado, mas vários conteúdos anunciados não estavam disponíveis. Ao pedir o cancelamento, a empresa negou a devolução do valor pago. Essa prática é lícita?

Thaísa Sixel, Araruama.



A oferta anunciada por plataformas digitais deve ser integralmente cumprida. Caso contrário, a prática pode ser considerada ilícita à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O alerta é do advogado Hugo Leão, que destaca os principais direitos do consumidor diante de situações em que o serviço contratado não corresponde ao que foi prometido.

De acordo com o especialista, toda oferta vincula o fornecedor. Expressões como “acesso ilimitado” ou a divulgação de um catálogo específico passam a integrar o contrato. Se os conteúdos prometidos não estão disponíveis na prática, configura-se descumprimento da oferta, conforme estabelecem os artigos 30 e 35 do CDC.

A situação pode ainda caracterizar propaganda enganosa. Anunciar um catálogo inexistente ou apresentar informações que não se confirmam no uso do serviço pode violar o artigo 37 do Código, que proíbe expressamente esse tipo de conduta.

Diante do descumprimento, o consumidor tem direito de escolher entre exigir o cumprimento forçado da oferta, aceitar outro serviço equivalente ou rescindir o contrato com devolução integral do valor pago, conforme prevê o artigo 35, inciso III.

Mesmo quando os termos de uso tentam afastar a possibilidade de reembolso, a cláusula pode ser considerada abusiva. O artigo 51 do CDC determina que disposições que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada são nulas de pleno direito.

Além disso, nas contratações realizadas pela internet ou por aplicativos, o consumidor conta com o direito de arrependimento. O artigo 49 do Código assegura a possibilidade de cancelamento em até sete dias, com reembolso integral, independentemente da justificativa.

Em um cenário de crescimento acelerado dos serviços digitais, especialistas reforçam a importância de que consumidores guardem registros das ofertas e busquem orientação jurídica sempre que houver divergência entre o que foi prometido e o que foi efetivamente entregue, salienta o advogado Átila Nunes do serviço www.reclamar adianta com br.