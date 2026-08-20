Mário Avelino DIVULGAÇÃO
Quando houver pagamento, as horas extras devem ser remuneradas com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal.
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Mário Avelino DIVULGAÇÃO
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