Mário Avelino DIVULGAÇÃO
Vai ser pai? Veja quantos dias de licença tem o empregado doméstico
Direito é essencial para o fortalecimento dos vínculos familiares e para a divisão das tarefas de cuidado
Vai ser pai? Veja quantos dias de licença tem o empregado doméstico
Direito é essencial para o fortalecimento dos vínculos familiares e para a divisão das tarefas de cuidado
O pai sumiu! Avós podem ser obrigados a pagar pensão?
Segundo a advogada Ligia Oliveira, sim, os avós podem ser obrigados, mas apenas em caráter subsidiário e complementar.
Mudanças de comportamento: quando os pais devem se preocupar?
O mais importante é oferecer um espaço acolhedor. Demonstre disponibilidade em ouvir e mantenha bastante diálogo
Alienação parental: como proteger o vínculo com os filhos?
Procure manter uma convivência saudável com seu filho e acolha os sentimentos dele sem fazer críticas ao outro responsável
Empregada doméstica que trabalha à noite tem direito a adicional?
Sempre que a funcionária atuar além da jornada normal, o empregador deverá remunerar esse período como hora extra ou realizar a compensação
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