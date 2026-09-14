Júlia AleximDivulgação
Quando os filhos viram instrumento de agressão contra a mãe
Lipedema: plano de saúde pode negar tratamento por considerar o procedimento estético?
O lipedema é uma doença crônica reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e, por isso, não pode ser tratado como um simples problema estético
Criança de 3 anos exposta nas redes: até onde vai o direito dos pais de publicar?
Segundo Andreia Calçada, psicóloga Clínica e Jurídica, a exposição repetida nas redes pode causar impactos emocionais e violar direito
Trabalhei 8 anos sem registro. Perdi meus direitos?
A resposta é não, pois já passou o prazo de dois anos para entrar com uma ação trabalhista. É importante ficar atento ao prazo legal
Empréstimo entre amigos: mensagens podem provar a dívida mesmo sem contrato
A ausência de um documento assinado não impede, por si só, a cobrança judicial da dívida. O ordenamento jurídico brasileiro admite diversos meios de prova
Entregadores de aplicativo: novos direitos podem surgir?
Segundo o advogado Eduardo Antunes, o novo debate internacional pode influenciar a forma como o trabalho em plataformas Será analisado no Brasil
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