Júlia Alexim - Divulgação

Júlia AleximDivulgação

Publicado 14/09/2026 00:00

Meus filhos estão sendo colocados no meio dos conflitos com o outro genitor e sendo usados para me atingir. Tenho percebido atitudes que parecem tentar afastá-los de mim e prejudicar nossa relação. Como saber se estou diante de um caso de alienação parental ou de violência vicária? O que posso fazer para proteger meus filhos e preservar a convivência familiar?

Anônimo, Recreio dos Bandeirantes.

Segundo a advogada criminalista Júlia Alexim, a alienação parental ocorre quando um dos genitores promove, de forma deliberada, o afastamento da criança ou do adolescente do outro genitor, prejudicando esse vínculo. Já a violência vicária acontece quando terceiros — como filhos, familiares, dependentes ou até animais de estimação — são utilizados como instrumento para atingir psicologicamente uma mulher, dentro de um contexto de violência de gênero.

“A diferença está no contexto e no objetivo. Enquanto a alienação busca romper ou prejudicar o vínculo entre a criança e um dos genitores, a violência vicária transforma outra pessoa em meio para a prática de violência de gênero e de violência doméstica e familiar”, explica Júlia.

Quando se está diante de uma situação em que o genitor ou genitora tenta afastar e prejudicar a relação dos filhos com o outro genitor ou genitora, a hipótese é de alienação parental. Se, para isso, é praticada violência contra os filhos para atingir o outro genitor, a hipótese é, ainda, de violência vicária. A violência vicária e a alienação parental podem acontecer em conjunto.

Mais do que identificar corretamente o nome da violência sofrida, é fundamental interromper o ciclo de agressões e preservar a segurança e o bem-estar das crianças e demais pessoas envolvidas. Por isso, mensagens, áudios, documentos, registros de ocorrências e outros elementos que ajudem a demonstrar o que está acontecendo devem ser preservados, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.