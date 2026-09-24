Psicóloga Andreia Calçada - Divulgação

Psicóloga Andreia CalçadaDivulgação

Publicado 24/09/2026 00:00

Me separei do pai do meu filho. Estou vivendo em um lugar pequeno, um estúdio, sem muito espaço. Minha mãe disse que meu filho não será feliz sem espaço e que posso perder a guarda por isso. É verdade?

Ingrid Fontes, Ilha do Governador.



Segundo Andreia Calçada, psicóloga clínica e jurídica, o bem-estar de uma criança não é determinado pelo tamanho da casa onde ela vive, mas pela qualidade dos vínculos afetivos, pela sensação de segurança, estabilidade e cuidado que recebe.

Um ambiente pequeno pode oferecer acolhimento, previsibilidade e amor, elementos essenciais para o desenvolvimento infantil. Além disso, a guarda de uma criança é definida pela capacidade dos responsáveis de atender às suas necessidades físicas, emocionais e sociais.

Para Andreia, comentários que procuram desqualificar um dos pais com base apenas em condições materiais podem gerar insegurança e culpa desnecessárias.

O mais importante, explica a psicóloga, é que a criança encontre em sua casa um espaço onde se sinta amada, protegida e pertencente.

Mais do que metragem, o que pesa na vida de uma criança é a qualidade do ambiente em que ela cresce e dos vínculos que constrói, destaca Átila Alexandre Nunes, coordenador do serviço www.reclamaradianta.com.br. O atendimento é gratuito pelo e-mail jurídico@reclamaradianta.com.br ou pelo WhatsApp (21) 993289328.