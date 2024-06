Pedro Duarte - Divulgação

Pedro DuarteDivulgação

Publicado 18/06/2024 00:00

Você já se perguntou por que é importante um parlamentar fiscalizar e como isso pode afetar a sua vida? Ou, até mesmo, por que existe a função do vereador? No dia a dia do cidadão carioca, a fiscalização desempenha um papel crucial para garantir a transparência e a responsabilidade nas ações do governo municipal, impactando diretamente na qualidade de vida de todos. Como vereador, tenho o compromisso de assegurar que as ações tomadas pela Prefeitura sejam transparentes e prestem contas à população.

Fiscalizamos para garantir que todos tenham acesso às informações sobre o uso dos recursos públicos. No início do nosso mandato, notei que as agendas dos secretários municipais não eram registradas publicamente. Por isso, exigi que essas agendas fossem preenchidas e divulgadas, assegurando maior transparência e participação popular.

Atuamos também para evitar gastos desnecessários. Recentemente, barramos o aumento do gasto com

publicidade para R$ 252 milhões e a criação de aplicativo de delivery municipal que não traria benefícios reais à população. Essas ações ajudam a garantir que o dinheiro público seja utilizado de maneira eficiente, direcionado para áreas que realmente necessitam de investimento.

Além disso, expusemos funcionários fantasmas que estavam recebendo sem trabalhar. Denunciar essas

práticas é crucial para manter a integridade e a confiança no sistema político, pois a corrupção não pode ser tolerada em nível de governo algum.

Colaboramos na formulação e execução de políticas públicas, como no caso das creches, em que estimulamos a expansão e aprimoramento do modelo de creches conveniadas, ao mesmo tempo que denunciamos práticas ruins que prejudicavam a qualidade do serviço oferecido. A fiscalização garante que as políticas implementadas beneficiem efetivamente a população, especialmente as mais vulneráveis.

Garantir que seus direitos sejam respeitados e que o Poder Público cumpra deveres conforme a Constituição é outra missão essencial. Como fiscalizador, tenho a obrigação de exigir e divulgar dados para a população, facilitando o acesso à informação e promovendo um equilíbrio maior entre os poderes municipais através do controle parlamentar. Implementamos painéis interativos em meu site que facilitam a visualização prática de dados que nem sempre são claramente fornecidos pelo Poder Executivo. Também trabalhamos com ferramentas para escutar a população, e assim conseguimos ficar mais próximos das pessoas e das reais necessidades do cidadão carioca.

Em resumo, a fiscalização é uma ferramenta indispensável para assegurar uma gestão pública eficiente e justa. Controlar o uso dos recursos públicos, prevenir a corrupção, acompanhar a execução das políticas públicas e representar os direitos dos cidadãos são ações interligadas que devem ser praticadas continuamente. Fortalecer nossas práticas fiscalizadoras é fundamental para criar um ambiente político mais íntegro e confiável para todos os cariocas.

Como representantes eleitos, nossa responsabilidade é garantir que cada real gasto beneficie a população e que cada decisão tomada esteja alinhada com os princípios da transparência e da justiça. Bora, que o Rio tem jeito!