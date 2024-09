Programas de transferência de renda também são propostas da chapa Cláudio Linhares/Vandinho - Foto Divulgação

CONCEIÇÃO DE MACABU - Inclusão social com foco em uma gestão pública eficiente, que priorize as pessoas é uma das propostas do ex-prefeito Cláudio Linhares (PP) para Conceição de Macabu, na região norte do Estado do Rio de Janeiro. Ele quer chegar ao quinto mandato tendo como vice o administrador e gerente operacional Édson Vander Godinho Carino (Vandinho).



“Volta Macabu Pro Rumo Certo”, composta pelo PP, PL e PSD é a coligação. Linhares resume seu programa de governo com foco nos direitos sociais previstos da Constituição Federal. Acesso a educação de qualidade, saúde humanizada e oportunidades reais de trabalho estão inseridos no contexto. Uma cidade que ofereça igualdade de condições para todos é o lema da bandeira de campanha.



Gerar empregos é unanimidade nas administrações públicas municipais. Cláudio Linhares coloca entre as prioridades, com proposta atrelada a incentivos para atrair novos investimentos. A consolidação da Zona Especial de Negócios (ZEN), para a atração de empresas dos setores de energia solar, logística e indústrias é considerada fundamental por ele.



A iniciativa, segundo o candidato, tem potencial para gerar mais oportunidades de trabalho e renda: “Também não podemos esquecer do apoio aos pequenos agricultores, que terão melhorias na Feira Livre, garantindo melhores condições de comercialização dos seus produtos e promovendo o consumo de produtos locais, especialmente na merenda escolar”, adianta.





O DIA – A Constituição federal estabelece como direitos sociais: educação, saúde, trabalho e moradia. Quais são as propostas do candidato para cada um desses direitos?



CLAUDIO LINHARES - Nossa prioridade é garantir uma educação inclusiva e de qualidade para todos. Vamos assegurar que 1/3 da carga horária dos professores seja destinada a atividades extraclasse, proporcionando mais tempo para planejamento e capacitação. Além disso, realizaremos concursos públicos para garantir um quadro efetivo de profissionais, e manteremos o piso salarial nacional para valorizar o magistério. Outro ponto essencial é o investimento na infraestrutura escolar, com a criação de salas de recursos para alunos com necessidades especiais e a ampliação de programas como artesanato e atividades esportivas nas escolas. No setor de saúde, nosso compromisso é concluir o Hospital Municipal e equipá-lo para oferecer atendimentos completos, desde exames até internações e partos. Também vamos melhorar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde (UBS), ampliar o Programa de Saúde da Família e criar a Casa do Autista, um centro especializado para atender pessoas com autismo e outras condições especiais. O foco é humanizar o atendimento, garantir acompanhamento contínuo e oferecer tratamentos adequados à população. A geração de emprego é uma das nossas prioridades. Planejamos consolidar a Zona Especial de Negócios (ZEN), um espaço voltado para a atração de empresas dos setores de energia solar, logística e indústrias, o que resultará em mais oportunidades de trabalho e renda para a população. Além disso, vamos investir na qualificação profissional, com a ampliação de cursos em parceria com o Senac e outras instituições, preparando nossos cidadãos para o mercado de trabalho. Em relação à moradia, vamos criar um programa específico para famílias em situação de pobreza extrema, com foco na melhoria de suas condições habitacionais, especialmente em áreas relacionadas ao saneamento básico e acesso à água. Esse programa visa dar dignidade a essas famílias e promover melhorias estruturais que impactem diretamente sua qualidade de vida.



Também está previsto na Carta Magna que o cidadão em situação de vulnerabilidade social tem direito a uma renda básica familiar garantida pelo poder público. Como o senhor planeja cumprir essa medida?



“Nós vamos garantir que os programas sociais atendam às necessidades reais da população. Nossa proposta é ampliar e modernizar os programas de transferência de renda, garantindo que os cidadãos em situação de vulnerabilidade tenham acesso ao mínimo necessário para uma vida digna. Isso inclui a reativação de iniciativas já existentes e a criação de novos programas focados na inclusão social de diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos. Além disso, vamos atuar emergencialmente para atender demandas urgentes nos primeiros seis meses de governo, alinhando essas ações com a realidade orçamentária do município”.



O desenvolvimento econômico-social envolve infraestrutura e incentivos fiscais para atração de investimentos. Como o senhor pretende viabilizar essa questão?



“Nossa proposta para o desenvolvimento econômico-social é ambiciosa, mas completamente viável. A base disso será a Zona Especial de Negócios (ZEN), um projeto que busca transformar a cidade em um polo de atração de investimentos na área de energias renováveis, com foco especial na energia solar, além dos setores industriais e logísticos. Vamos oferecer incentivos fiscais para empresas que se instalarem na ZEN, promovendo a geração de empregos e desenvolvimento tecnológico. Também não podemos esquecer do apoio aos pequenos agricultores, que terão melhorias na Feira Livre, garantindo melhores condições de comercialização dos seus produtos e promovendo o consumo de produtos locais, especialmente na merenda escolar”.



Qual é a principal bandeira de sua campanha?



“Minha bandeira é a inclusão social com foco em uma gestão pública eficiente, que priorize as pessoas. Isso significa garantir que todos tenham acesso a educação de qualidade, saúde humanizada e oportunidades reais de trabalho. Queremos uma cidade que ofereça igualdade de condições para todos, independentemente da sua origem ou situação socioeconômica. Além disso, minha campanha também se baseia na sustentabilidade e no uso inteligente dos recursos, com projetos inovadores como a implementação de energia solar em prédios públicos, promovendo economia e preservação ambiental”.



Como seria a cidade dos seus sonhos?



“A cidade dos meus sonhos é um lugar onde todos os cidadãos possam viver com dignidade e qualidade de vida. Quero uma cidade com escolas bem equipadas e professores valorizados, onde as crianças e jovens possam aprender e se desenvolver. No setor de saúde, imagino um município com hospitais e postos de saúde modernos, que ofereçam um atendimento ágil e humanizado. Além disso, uma cidade dos sonhos tem uma economia forte, com empregos para todos e programas que incentivem o empreendedorismo e o desenvolvimento sustentável. É uma cidade que valoriza sua cultura, que promove o esporte e o lazer, e que utiliza tecnologias como a energia solar para se tornar mais eficiente e ecologicamente correta. Enfim, uma cidade onde todos possam se orgulhar de viver.”