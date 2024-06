Cada um na sua categoria, os três guardas comemoram as conquistas das medalhas - Foto Ascom/Divulgação

Publicado 17/06/2024 14:35

Cardoso Moreira – Com participação de cerca de 600 inscritos, a 3ª Corrida da Guarda de Niterói, realizada pela Sun Eventos e Lazer, em parceria com o governo niteroiense, nesse domingo (16), teve três representantes de Conceição de Macabu (RJ) no pódio, em faixas etárias diferentes.

Com largada e chegada na praia de Icaraí, o evento ofereceu diferentes percursos. Às 7h os adultos iniciaram o percurso de cinco quilômetros; já as crianças (de três a 13 anos) largaram às 8h30, optando entre 100, 200 e 400 metros. Ao todo, 200 atletas foram premiados (os cinco primeiros na categoria geral e os três de cada categoria).

A corrida foi disputada nas categorias geral, por faixas etárias individual masculina e feminina; e por faixas etárias de guardas. Teve como proposta oferecer entretenimento, contando com uma estrutura organizacional extremamente profissional em busca da excelência para o bem estar do corredor.

Os representantes de Macabu vitoriosos são os guardas municipais Felipe dos Santos Lima, Carlos Henrique Machado Soares e Luís Cláudio Da Costa Melis. Os três demonstraram muito preparo e se mantiveram nas primeiras posições desde a largada.

A Assessoria de Comunicação (Ascom) do município comenta que, além de promover a integração entre diferentes forças de segurança, “o evento destacou a importância do apoio da prefeitura macabuense, através da Secretaria de Esporte e Lazer, que providenciou o transporte de ida e volta para os atletas. Esse suporte logístico foi importante para o desempenho e a participação dos guardas municipais na corrida”.