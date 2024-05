Reunião no gabinete do prefeito Lessa alinhavou detalhes da realização dos eventos - Foto Ascom/Divulgação

Reunião no gabinete do prefeito Lessa alinhavou detalhes da realização dos eventos Foto Ascom/Divulgação

Publicado 07/05/2024 13:35 | Atualizado 07/05/2024 13:45

Conceição de Macabu – Fortalecer eventos culturais e culturais, com foco no turismo regional, é o objetivo da parceria firmada entre Serviço Social do Comércio (Sesc), Sindicato do Comércio (Sincomércio) e governo de Conceição de Macabu, na região norte do Estado do Rio de Janeiro. O assunto foi avaliado na última sexta-feira (3), entre as partes.

A pauta tratou do Festival Sesc de Outono e da 36ª Expo Agro. A reunião aconteceu no gabinete do prefeito Valmir Lessa, que alinhavou os detalhes com Paulo Mendonça e Mário Cesar, representantes do Sesc; chefe de gabinete, Ademilson Lessa; e secretários Marlon Abreu (Governo) e Aline Fidalgo (Turismo).

Os eventos estão programados para quatro a sete de julho. Valmir Lessa ressalta que a parceria entre o Sesc e o município é de grande importância: “Não apenas traz eventos de qualidade para a região, mas também promove o desenvolvimento social e econômico local”.

Paulo Mendonça também comenta a parceria: “É um prazer o Sesc apoiar municípios receptivos como Macabu; essa colaboração não apenas enriquece a vida cultural da cidade, mas também fortalece os laços entre a instituição e a comunidade, impulsionando o desenvolvimento conjunto”, conclui.