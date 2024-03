Milene entregou o prêmio a Wycliffe de Melo, que estava acompanhado de Rodrigo dos Santos - Foto Divulgação

Publicado 26/03/2024 13:41

Conceição de Macabu – Tendo como base para classificação o ranking de eficiência, relacionado à gestão dos processos judiciais na primeira instância, a Corregedoria Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro acaba de premiar, pelo segundo ano seguido, a Zona Eleitoral (ZE) de Conceição de Macabu, com o selo ouro.

O prêmio de qualidade e eficiência foi entregue no último dia 21, pela Assistente de PLanejamento da Secretaria da Vice-Presidência e Corregedoria, Milene Gonçalves Cater, ao juiz eleitoral de Conceição de Macabu, Wycliffe de Melo Couto; o servidor Rodrigo dos Santos Mauro representou o chefe do cartório Marcos Elias Massena Vieira.

Massena explica que o Prêmio de Eficiência foi criado para reconhecer as zonas eleitorais com maior eficiência no desempenho das atividades cartorárias processuais: “Idealizada pela vice-presidência e Corregedoria Regional Eleitoral, a condecoração agraciou, em sua segunda edição, os cartórios eleitorais com o selo Ouro”, pontua.

Segundo Massena, o prêmio tem como base para classificação das zonas eleitorais a ferramenta Ranking de Eficiência e acontece uma vez por ano. Pelos critérios do Tribunal Regional do Estado do Rio de Janeiro (TRE-RJ), onde aconteceu à solenidade, a premiação ocorre no primeiro trimestre do ano subsequente ao período de referência para medição.

O período corresponde aos 12 meses do ano anterior ao prêmio, “com base na média da eficiência aferida no Ranking de Eficiência, instituído pelo mesmo normativo”. São contempladas as categorias zona eleitoral única, zona eleitoral com atribuição e zona eleitoral sem atribuição.

O TRE ressalta que recebem o Selo de Eficiência da Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro todas as Zonas Eleitorais que alcançarem o percentual maior que 70% no Ranking de Eficiência no ano anterior, nos selos de ouro (no primeiro terço de classificação), prata (segundo) e bronze (terceiro).