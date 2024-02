A participação da população é apontada como fundamental para o sucesso do carnaval - Foro Ascom/Divulgação

Publicado 16/02/2024 18:53 | Atualizado 16/02/2024 18:53

Conceição de Macabu – “O tradicional ‘Macabu Alegria’ foi resgatado em nosso município”, comemora o prefeito de Conceição de Macabu (RJ), Valmir Lessa, ao apontar que o objetivo da festa foi promover interação entre pessoas de todas as idades.

“Fiquei muito satisfeito ao ver o Centro da cidade lotado, com famílias e amigos, curtindo o carnaval com alegria e tranqüilidade”, comenta Lessa ressaltando que “a festa popular mais tradicional do Brasil, foi um grande sucesso em Conceição de Macabu”.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), a organização do evento coube ao do governo municipal: “Foi um dos pontos mais elogiados por quem curtiu a festa na Praça Dr. José Bonifácio Tassara; da mesma forma que a programação”.

A Ascom destaca ainda a apresentação do cantor Thiago Martins (de renome nacional) e apresentações de grandes escolas de samba do Carnaval Carioca, como a Unidos da Tijuca e a Mocidade de Padre Miguel. “A programação também incluiu os talentos locais”, assinala.

SEGURANÇA - Outro assunto ainda muito abordado nas ruas é com relação à estrutura”, realça a assessoria

detalhando: “A organização, além de promover um dos melhores carnavais dos últimos anos, proporcionou noites animadas para as crianças macabuenses e visitantes, com um matinê e concurso de fantasias; até os dogs tiveram o seu momento na folia”.

O Secretário de Turismo, Anderson Machado, enfatiza que a segurança dos foliões também foi um ponto alto do Macabu Alegria. “A Polícia Militar e agentes da Guarda Municipal trabalharam em conjunto; equipes de apoio foram contratadas pela prefeitura; também foram instaladas câmeras de segurança nas ruas”.

Não apenas na cidade houve “folia”. No distrito de Macabuzinho, um trio elétrico animou os moradores; o mesmo acontecendo em Curato de Santa Catarina. "A dedicação do prefeito Valmir Lessa foi fundamental. Ele esteve muito empenhado em proporcionar o melhor para os foliões; o sucesso se deu ainda pela participação em massa dos macabuenses”, conclui Anderson Machado.