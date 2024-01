O acordo foi definido entre Valmir Lessa e Maurício Salles, na presença de Kelen Andrade - Foto Divulgação

Publicado 03/01/2024 18:07

Conceição de Macabu – Mais de R$ 10 milhões injetados na economia do município e a transferência de uma área de seis mil metros quadrados para o domínio municipal (como forma de quitar débitos tributários) fecharam o ano administrativo de Conceição de Macabu (RJ), por iniciativas do prefeito Valmir Lessa.

O montante, pago no mês de dezembro, contribuiu para aquecer as vendas no comércio local; foi definido através de pagamentos adiantados dos servidores, décimo terceiro salário, cartão alimentação; estão incluídos a folha salarial e o décimo terceiro do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Conceição de Macabu (IPASCON).

Através de postagem no facebook, Valmir Lessa avalia que “esse compromisso evidencia a responsabilidade e valorização dos funcionários, contribuindo para a estabilidade financeira da cidade e demonstrando eficiência na administração dos recursos públicos”.

Quanto à aquisição de área, ele diz que impulsiona o desenvolvimento do município.

O acordo (uma dação em pagamento) foi concretizado um dia depois do Natal, em reunião entre o prefeito; Maurício Salles, representante do Sindicato Rural; e a advogada Kelen Andrade, Procuradora Municipal.

MARCA POSITIVA - A área (anteriormente pertencente ao Sindicato Rural) está localizada ao lado de onde está em fase de construção, o novo Hospital Geral de Conceição de Macabu. O terreno fazia parte do patrimônio da entidade, que também era detentora do terreno onde o novo hospital está sendo erguido.

Valmir Lessa ressalt a importância do acordo que garantiu a transferência da área para o poder público municipal: "Nosso objetivo, enquanto gestão, é buscar ativamente a aquisição de áreas que possam impulsionar o desenvolvimento do município”.

Na opinião do prefeito, a aquisição da área e a injeção superior a R$ 10 milhões na economia de Conceição de Macabu realçaram a marca positiva do encerramento de 2023 no município: “Entendemos a importância estratégica dessas aquisições para o crescimento do município, especialmente quando se trata de áreas destinadas a serviços essenciais, como saúde e educação”.