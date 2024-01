A animação ficou por conta da banda Os Piratas em apresentação na última sexta-feira - Foto Divulgação

A animação ficou por conta da banda Os Piratas em apresentação na última sexta-feira Foto Divulgação

Publicado 22/01/2024 08:29 | Atualizado 22/01/2024 08:42

Conceição de Macabu – Tradicional do município, a Festa de Macabuzinho, no segundo distrito de Conceição de Macabu (RJ), marcou o final de semana na localidade, com programação diversificada envolvendo a Secretaria de Turismo e a de Esporte e Lazer.

Na sexta-feira (19) a banda Os Piratas animou o público. Na avaliação da Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, “a festa não apenas proporcionou momentos de diversão, mas também fortaleceu a integração comunitária e evidenciou a colaboração entre diferentes setores da administração pública, através do engajamento dos secretários e a presença de serviços essenciais”.

A assessoria, resume que a Festa de Macabuzinho “reflete a valorização do lazer, cultura e segurança para a população local, consolidando como um evento de relevância para a comunidade do segundo distrito”. No sábado (20), a tarde teve competições esportivas, com jogos de futsal feminino e masculino.

No feminino, Macabuzinho venceu o Inter Lagomar de 8 a 6; no masculino, a o placar foi 9 a 6. O secretário de Esporte, Filipe Félix, comenta que a realização desses eventos esportivos destaca a importância do esporte como catalisador de união e entretenimento na comunidade local.

“A participação ativa dos moradores e o apoio institucional evidenciam a valorização do esporte como elemento integrador, promovendo não apenas a prática esportiva, mas também fortalecendo os laços comunitários”, pontua Félix, que esteve presente em todas as competições.

Na opinião do prefeito Valmir Lessa, “essa iniciativa não só estimula a atividade física, mas também contribui para o desenvolvimento social e cultural de Macabuzinho, transformando o esporte em uma peça fundamental na construção de uma comunidade mais coesa e saudável”.