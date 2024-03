O guia de pagamento também pode ser emitido no setor de Tributos, na sede do governo - Foto Assessoria

Publicado 20/03/2024 17:09

Conceição de Macabu - Os contribuintes ganham mais prazo para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2024, em cota única, com desconto de 10%, em Conceição de Macabu (RJ); está prorrogado até 28 de junho.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom), os contribuintes podem emitir a guia de pagamento do imposto online, no site da prefeitura ou no setor de Tributos, localizado na sede do governo. “O munícipe também pode realizar o parcelamento, sem descontos, em até seis vezes”, orienta.

Nesse caso, os vencimentos acontecem nos dias 31 de julho, 30 de agosto, 30 de setembro, 31 de outubro, 29 de novembro e 27 de dezembro. Com as mudanças, o governo visa facilitar aos contribuintes mais tempo para se articular financeiramente para se beneficiar da facilidade.