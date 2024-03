Município fica na região norte e tem 348,328 quilômetros quadrados de extensão territorial - Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 14/03/2024 17:28 | Atualizado 14/03/2024 17:51

Conceição de Macabu - Com apresentação Gospel do DJ Carlinhos, às 19h, e show da cantora de renome nacional Sarah Beatriz, às 21h, Conceição de Macabu (RJ) inicia, nesta quinta-feira (14), as festividades pelos 72 anos de emancipação político-administrativa do município.

A programação vai até sábado (16), com as apresentações na Praça Dr. José Bonifácio Tassara; mas, o “Dia D” é esta sexta-feira (15), quando haverá hasteamento de bandeiras, às 8h, e a partir de 9h, desfile cívico-escolar, sob o tema “Resgatando memórias, revivendo a história”.

O município é também conhecido como “Cidade Simpatia”, distinção conferida, em 1957, pelo paisagista brasileiro (já falecido) Roberto Burle-Marx, famoso internacionalmente por ter sido um dos primeiros a utilizar plantas nativas brasileiras em projetos.

Conceição de Macabu está localizada ao norte do Estado do Rio de Janeiro, tem 348,328 quilômetros quadrados de extensão territorial e população estimada de cerca de 24 mil habitantes. O prefeito é Valmir Lessa que completa informações sobre a programação comemorativa.

“Preparamos diversas atrações para os macabuenses e visitantes”, ressalta acentuando: “Teremos uma comemoração recheada de atividades, para todos os gostos. Nesta sexta-feira haverá, ainda, às 19h, apresentação circense em um espetáculo infantil”.

Às 21h, se apresenta a cantora Nathalia Fernandes; às 23h, será a vez do cantor Bira Bello. No sábado (16), o prefeito aponta que a atração musical será a cantora Larissa Mumar, às 21h; a Banda Hits encerra as festividades, às 23h.