Trabalho é feito por empresa terceirizada e primeira etapa acontece na região central Foto Assessoria/Divulgação

Publicado 05/03/2024 20:07 | Atualizado 05/03/2024 20:07

Conceição de Macabu – Com proposta de substituição das lâmpadas de sódio (as amarelas) por luminárias de Led em mais de dois mil postes da cidade, o governo de Conceição de Macabu iniciou as trocas, nessa segunda-feira (4), ao longo da Avenida Victor Sence, desde o Centro da cidade até o bairro Usina.

A iniciativa visa não apenas melhorar a iluminação pública, mas, gerar economia de cerca de 50% nos gastos públicos com energia, segundo o prefeito Valmir Lessa. Os serviços de substituição são feitos por uma empresa contratada por meio de processo licitatório.

“Os benefícios são grandes, desde melhoria na claridade da via, na segurança pública, no conforto do cidadão e a economia que será gerada”, comenta Lesssa justificando: “É um sonho que sempre tivemos, desde o início do nosso governo”. Na fase inicial, além de ruas no entorno da Praça Dr. José Bonifácio Tassara, serão contempladas a Maria Adelaide e Pastor Manoel de Brito.

O prefeito destaca que as luminárias de Led têm maior vida útil, resistência a impactos e vibrações e custo de manutenção reduzido. “Ademais, oferecem mais eficiência energética, melhor nitidez e reprodução de cor; também são sustentáveis e ecologicamente corretas”, acrescenta Valmir Lessa.