Além da péssima condição da estrada de acesso à cachoeira, não há nenhuma sinalização Foto Divulgação

Publicado 08/04/2024 17:29 | Atualizado 08/04/2024 17:47

Conceição de Macabu - Estradas em péssimas condições, falta de sinalização, mato alto, ponte estreita e diversos outros problemas de infraestrutura. São constatações que resumem um “percurso de aventura” para quem busca lazer na Cachoeira da Amorosa, em Conceição de Macabu.

A reclamação é de moradores e de turistas, que esbanjam elogios às belezas naturais do local, na mesma proporção em que se dizem decepcionados com o que consideram descaso do poder público, pelo estado de abandono. Nesta segunda-feira (8), o jornal buscou explicações junto ao governo municipal, que promete providências.

Por meio da Assessoria de Comunicação, a Secretaria de Agropecuária anunciou que “está programando ações para a localidade de Amorosa” e promete: “Em breve, os serviços serão iniciados”. Recentemente, a prefeitura expôs campanha institucional exaltando a beleza natural da cachoeira. Porém, as criticas resumem que o cenário de abandono inibe o acesso ao local.

"Viemos motivados pelo vídeo da prefeitura, mas nos deparamos com um cenário de completo abandono. É triste ver um lugar tão bonito ser negligenciado dessa forma", lamenta Aloisio Silva, que viajou com a família de Cabo Frio à Conceição de Macabu, no final da semana, e teve dificuldades de chegar à cachoeira, por causa dos inúmeros problemas no trajeto.

A promessa de providências feita nesta segunda-feira, pela prefeitura, segundo quem mora na localidade, não é a primeira. Muitos observam que o descuido com a manutenção das estradas tem gerado frustração entre eles e os visitantes: “Além de ser ponto turístico importante, a área também é frequentada por moradores em busca de lazer”, enfatizam.