A animação diversificada começou à tarde, prendendo atenção principalmente da criançada Foto Ascom/Divulgação

Publicado 14/05/2024 13:12 | Atualizado 14/05/2024 14:03

Conceição de Macabu – Com uma programação dedicada principalmente às crianças, o governo de Conceição de Macabu (RJ), por meio da Secretaria de Turismo, promoveu no último sábado (11) o Cultura nos Bairros, Edição Calçadinha, com programação diversificada.

O evento teve início às 17h, com distribuição de pipoca e algodão doce, liberação de brinquedos infláveis e apresentações circenses; a animação envolveu atrativos que contemplaram também os adultos. Às 21h, o DJ Vinícius se apresentou, com repertório próprio.

A edição foi encerrada à meia-noite, tendo como atração A Turma do Forró, apresentando, além de música, dança e muita alegria. A secretaria avalia que “o Cultura nos Bairros - Edição Calçadinha foi um verdadeiro sucesso, proporcionando momentos inesquecíveis de integração e entretenimento para toda a comunidade”.