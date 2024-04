Valmir Lessa recebeu artesãos na última semana e prometeu mais apoio aos profissionais - Foto Facebook/Divulgação

Publicado 24/04/2024 20:27 | Atualizado 24/04/2024 20:28

Conceição de Macabu – A importância de valorizar a cultura por meio do artesanato, para fortalecimento do turismo em Conceição de Macabu (RJ) é uma das propostas do governo municipal. A visibilidade dos trabalhos de artesãos locais é uma das demandas pontuadas pelos próprios artistas.

O governo municipal já estaria desenvolvendo ações com focos na categoria. No entanto, a carência de visibilidade é observada há algum tempo e os artesãos articulam para que possam ser atendidos na proposta de reversão, pelo prefeito Valmir Lessa.

No último dia 17, Valmir Lessa, os secretários Marlon Abreu (Governo), Aline Fidalgo (Turismo), e o supervisor da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio de Janeiro (Emater-Rio) em Macabu, Cláudio Rocha, conversaram com um grupo de artesãos para tratar do assunto.

O encontro aconteceu no gabinete do prefeito e os artistas expuseram suas demandas para a melhoria da visibilidade de seus trabalhos tanto dentro quanto fora do município. Lessa avalia que a importância da reunião está na valorização da cultura local e na promoção do turismo, que, na opinião dele, “se apoia fortemente na arte e no artesanato local”.

CADASTRAMENTO - A relevância do artesanato para a identidade cultural e econômica da cidade é realçada pelo prefeito, que ratifica promessa de apoio: "Estamos comprometidos em fortalecer o setor artesanal, promovendo a divulgação dos talentos locais e proporcionando oportunidades para o crescimento desses empreendedores e colaborar para que seus produtos alcancem um público cada vez maior”.

Em maio de 2022, por iniciativa da Secretaria de Turismo e Lazer, artesãos de Macabu tiveram a oportunidade de se cadastrar para o Programa de Artesanato do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com o governo municipal. Vários benefícios foram proporcionados aos inscritos.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ), o programa teve como objetivo reconhecer a atividade como geradora de emprego e renda; os profissionais participantes tiveram acesso à capacitação, divulgação, comercialização, bem como a Carteira Nacional do Artesão. Mas, os artesãos do município acreditam que o governo municipal possa lhes garantir maior visibilidade.