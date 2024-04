No Colégio Frei Valério foi criado o primeiro módulo de capacitação para pequenos produtores - Foto Divulgação

Conceição de Macabu – Com proposta de atender demandas de três assentamentos (Capelinha, Zé Pureza e Fazenda São Domingos) e beneficiar cerca de 300 famílias, o governo de Conceição de Macabu (RJ) acaba de fechar parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf).

O objetivo é garantir aos os produtores rurais (ou quem mais se interessar) cursos de capacitação nas áreas de avicultura, piscicultura, bovinocultura e fabricação de ração. A iniciativa é focada na Agricultura Familiar no município, para facilitar o acesso às linhas de fomento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

O projeto foi idealizado pelo assentado Genildo Souza Manhães, com apoio das secretarias de Promoção Social e de Educação. Ele lembra que, em dezembro de 2023, foi realizado, no colégio Frei Valério, o primeiro módulo de uma capacitação em Avicultura de Posturas para pequenos produtores.

“A Educação disponibilizou a escola Macaúba, no bairro da Calçadinha, onde serão realizados os cursos de capacitação; a Promoção ajuda com transporte quando precisamos ir à universidade”, ressalta Manhães acentuando que a medida busca contribuir de forma ampla com o público-alvo.

“Nosso intuito é fazer com que os produtores possam se capacitar e vender seus produtos para as escolas do município, através do Plano Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)”. O assentado realça que a intenção é incentivar os assentamentos a produzirem e gerar renda para as famílias como um todo.

Segundo Manhães, a professores Karol Andrea Afonso e o representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), e Cláudio Rocha participaram da formatação do projeto. O prefeito Valmir Lessa resume: “É uma grande conquista para os pequenos produtores da nossa cidade e nós enquanto poder público temos por obrigação apoiar e oferecer todo o suporte”.